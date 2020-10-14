«Отношение к делу у игроков стало другим»: Писарев о выходе молодёжной сборной России по футболу на Евро-2021

Выход на Евро-2021 стал возможен благодаря совпадению целого ряда факторов. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Николай Писарев. По его словам, в стране выросло сильное поколение игроков, иначе относящихся к делу, в отличие от предшественников. Также специалист высказался о «голевой засухе» Фёдора Чалова, проблемах Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова и вспомнил об участии в финальном турнире первенства континента в 2013-м, где возглавляемая им команда потерпела три поражения.

«В России выросло очень хорошее поколение футболистов»

— Молодёжная сборная России пробилась на Евро-2021 с первого места в группе. Это свидетельствует о том, что она входит в число сильнейших команд континента по своему возрасту?

— Отечественной молодёжке долго не удавалось попасть на этот турнир, но сейчас наконец всё сошлось. Во-первых, выросло очень хорошее поколение футболистов. У нас подобран ровный состав. Практически все играют в своих клубах, многие — регулярно оказываются в основе и уже являются лидерами. В совокупности сыграли все факторы. России и с жеребьёвкой повезло, и тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым грамотно выполнил свою работу.

— Галактионов принял юношескую сборную России ещё в 2014-м и в результате довёл её до финальной части молодёжного чемпионата Европы. В чём сила наставника?

— Действительно, с этим годом рождения он набрался огромного опыта. Будучи спортивным директором РФС, ездил с ним и на юношеский Евро в Болгарию и на чемпионат мира в Чили. Его становление проходило на моих глазах. Галактионов долго работает с командой, у него уже сформировался свой штаб. Всё сложилось максимально удачно.

— Почему молодым российским футболистам стали больше доверять в РПЛ? Это говорит о высоком уровне их мастерства или о нехватке средств на легионеров?

— Поколение действительно неплохое, но и финансовое положение клубов РПЛ не такое, как раньше. Некоторые команды осознанно делают ставку на молодёжь, другие идут на такой шаг не от хорошей жизни. Да и уровень чемпионата России снизился. Тот же «Зенит» раньше не становился чемпионом с Халком и Акселем Витселем в составе, а теперь спокойно берёт титул за четыре тура до финиша. Но это не умаляет достоинств молодёжи, которая выдерживает конкуренцию.

— Можно сказать, что они ментально отличаются от предыдущего поколения?

— Отношение к делу действительно стало другим. Здесь можно вспомнить даже предыдущие созывы. Ребята не выбирают скамейку запасных в России, а уезжают в Европу. Показательны примеры Вячеслава Караваева и Николая Комличенко. Сейчас в Чехии играет Алексей Татаев. Молодёжь изменилась. Они не согласны просто сидеть в запасе, а хотят играть.

— Можно ожидать, что многие из нынешнего созыва молодёжной сборной уедут в Европу?

— Чтобы уехать туда, для начала нужно зарекомендовать себя и быть востребованными в российских клубах. На мой взгляд, имеет смысл ставить перед собой амбициозные цели, только если тебя зовут в лиги, которые выше уровнем, чем РПЛ.

— Фёдор Чалов в текущем сезоне РПЛ пока не забивал, но сумел дважды отличиться за сборную в матче с Эстонией. Эти голы могут помочь ему прийти в себя?

— Нападающему важно забивать. Надеюсь, он продолжит делать это и в чемпионате России. Тем более сейчас у ЦСКА наступает тяжёлая ответственная пора. Помимо игр РПЛ армейцев ждут встречи Лиги Европы. Чалову необходимо проявлять себя.

Также по теме Второй раз в XXI веке: молодёжная сборная России пробилась на чемпионат Европы по футболу Молодёжная сборная России по футболу в последнем для себя матче отборочного этапа Евро-2021 на выезде разгромила Латвию — 4:1....

— Проблемы в своих клубах испытывают и Магомед-Шапи Сулейманов с Иваном Игнатьевым, которых ещё недавно болельщики призывали вызвать в первую сборную.

— Просто есть футболисты, которые прогрессируют, а есть игроки, остановившиеся в развитии. Ивану с Магомедом-Шапи остаётся пожелать, чтобы они как можно скорее решили проблемы в первую очередь психологического характера. Без сомнения, это очень талантливые ребята. В молодости подобное случается. Где-то им были выданы неправильные авансы. Возможно, нужно сменить обстановку. Игнатьев, например, уже на это решился, но сейчас не играет и в «Рубине». Вообще, хорошо, когда рядом с молодыми есть опытное окружение, способное дать правильный совет: поменять ли позицию, клуб или собственную подготовку.

— Перед матчем отборочного этапа Евро-2021 с Латвией вызов в первую сборную получил Матвей Сафонов. Его отъезд ослабит молодёжку с учётом наличия в команде Александра Максименко?

— Давайте не забывать, что основная задача молодёжной сборной — даже не участие в крупных международных турнирах, а подготовка кадров для национальной команды. Она всегда находится в приоритете.

— На ваш взгляд, кто-то помимо Сафонова может поехать на взрослый чемпионат Европы в 2021-м?

— Многие готовы. Всё зависит от того, какие позиции в преддверии первенства континента окажутся в сборной проблемными. Здесь можно говорить о Константине Кучаеве и Игоре Дивееве. Но Евро начнётся нескоро, поэтому сказать что-либо сейчас тяжело.

«Нашим ребятам придётся тяжелее, но мы заложники пандемии коронавируса»

— На данный момент вы единственный тренер, который в XXI веке возил молодёжную сборную России на чемпионат Европы. Это было в 2013-м. Что нас там ждёт?

— Сейчас говорить об этом рано. Всё-таки раньше участие в финальной стадии турнира принимали всего восемь команд. Теперь их 16. При этом России в 2013-м крайне не повезло с жеребьёвкой. Мы ведь попали в «группу смерти» с Испанией, Нидерландами и Германией. Плюс, необходимо отметить, нынешнее первенство будет фактически состоять из двух частей. В конце марта 16 сборных проведут групповой этап, а в начале июня восьмёрка сильнейших поборется за медали. То есть по факту две части окажутся разделены паузой длиной в два с половиной месяца. Это совершенно иной формат, поэтому давать советы тяжело. Хочу сказать только одно: игрокам сборной России нужно продолжать приносить максимум пользы своим клубам и подойти к финальному этапу без травм.

— Тот факт, что групповой этап состоится в марте, наверняка не будет на руку российским футболистам, ведь сезон РПЛ возобновится только в конце февраля — начале марта.

— Конечно, нашим ребятам придётся тяжелее. Но мы все в данной ситуации являемся заложниками пандемии коронавируса. Никто не предполагал, что в календаре для национальных команд придётся делать паузу длиной едва ли не в год. В УЕФА поступили правильно, разделив молодёжное Евро на две части. Плотность графика слишком велика, и необходимо учитывать интересы не только сборных, но и клубов. Нужно исходить из этих вводных и просто готовиться.

— В чём вообще главная особенность молодёжных футбольных турниров?

— Непредсказуемость. Возьмём хотя бы отборочную группу России на Евро-2021. Польша обыграла подопечных Михаила Галактионова и вышла на первое место по потерянным очкам, но в следующем матче проиграла Сербии, которая после этого умудрилась разойтись миром с Эстонией. Молодёжи свойственна нестабильность, отсюда и большое количество сюрпризов. Нашей команде нужно отталкиваться в первую очередь от своей игры и готовиться, не обращая внимания на соперников.

— Чем вам в первую очередь запомнился молодёжный Евро-2013?

— Противостоянием с очень сильными командами. В первом матче играли с Испанией. Пропустили единственный мяч на 82-й минуте и уступили с минимальным счётом. В составе соперника тогда играли Тьяго Алькантара, Иско, Альваро Мората, Давид де Хеа и другие звёзды. Вспоминаю состав соперника и понимаю: практически все потом поиграли за первую сборную и попали в топ-клубы. К слову, именно они выиграли тот турнир в Израиле. Очень классный состав привезли и голландцы, которым мы разгромно уступили — 1:5. Уровень команд, собравшихся в финальной стадии, был очень высоким.