Второй раз в XXI веке: молодёжная сборная России пробилась на чемпионат Европы по футболу

Молодёжная сборная России по футболу в последнем для себя матче отборочного этапа Евро-2021 на выезде разгромила Латвию — 4:1. Забитыми мячами в составе гостей отметились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий. Победа позволила отечественной команде впервые с 2013 года пробиться в финальную стадию первенства континента.

Историческая возможность для сборной России

Молодёжная сборная России по футболу давно приучила болельщиков к тому, что терпит неудачи при любом подборе игроков. Достаточно того факта, что за последние 22 года она лишь раз пробилась в финальную стадию чемпионата Европы.

В 2013-м команда под руководством Николая Писарева заняла первое место в отборочной группе и завоевала путёвку на первенство континента в Израиле. Но там россияне попали в «группу смерти» и проиграли все три матча (Испании, Нидерландам и Германии). Лидерами того коллектива были Олег Шатов, Денис Черышев, Фёдор Смолов и вызванный на усиление Алан Дзагоев, который к тому моменту был незаменим и в первой сборной.

Однако отборочный этап Евро-2021 наконец-то подарил повод для оптимизма. Молодёжка под руководством Михаила Галактионова, в которой собрался целый ряд талантливых футболистов, вплотную подошла к тому, чтобы впервые с 2013 года принять участие в первенстве континента.

Россия уверенно захватила лидерство в достаточно сильной группе с Сербией, Польшей и Болгарией и уверенно шла к тому, чтобы финишировать на первом месте. Однако сентябрьское поражение от поляков позволило сопернику вырваться вперёд.

К счастью, на прошлой неделе Польша с минимальным счётом уступила на выезде Сербии, а подопечные Галактионова дома разгромили Эстонию (4:0). Таким образом, во вторник, 13 октября, чтобы гарантировать себе первую строчку и путёвку на Евро, им достаточно было на выезде обыграть замыкающую турнирную таблицу Латвию.

Правда, перед заключительной встречей молодёжка понесла одну серьёзную потерю. В первую сборную был вызван основной вратарь команды Матвей Сафонов, который в семи матчах отборочного этапа пропустил лишь один мяч. Впрочем, его место в основе ожидаемо занял Александр Максименко из «Спартака».

В остальном стартовый состав на игру полностью повторял состав на встречу с Эстонией. В том числе с первых минут появился на поле нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, в предыдущем матче оформивший дубль. А номинальные полузащитники Наяир Тикнизян и Артём Голубев вновь расположились на краях обороны, что делало расстановку команды максимально атакующей.

Важный гол Кучаева

Несмотря на статус явного фаворита, сборная России в первой половине встречи испытывала определённые трудности. Подопечные Галактионова сразу же ожидаемо завладели мячом, однако продвижение вперёд давалось им крайне сложно.

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Латыши при поддержке домашних трибун действовали самоотверженно и аккуратно. Они максимально плотно играли с футболистами группы атаки соперника и не стеснялись при необходимости нарушать правила. В первом тайме хозяева допустили сразу 12 фолов всего при четырёх у россиян.

В чужую же штрафную гости до поры не проникали вовсе, хотя Чалов активно боролся за мяч и зачастую сохранял его для команды. Неудивительно, что в этот игровой отрезок сборная России отметилась лишь двумя неопасными дальними ударами.

Однако не успели отечественные болельщики заволноваться, как коллектив Галактионова открыл счёт. Гости разыграли классную комбинацию на левом фланге с участием Чалова, Даниила Лесового и Тикнизяна, а последний выполнил отличную подачу в штрафную на набежавшего Константина Кучаева, который головой аккуратно отправил мяч в сетку.

В дальнейшем фаворит продолжал так же спокойно владеть мячом, не стремясь во что бы то ни стало добивать соперника. До перерыва запомнился лишь опасный и немного неточный удар Вячеслава Грулёва низом с линии штрафной в дальний угол. А результативный выстрел Кучаева так и остался для России единственным ударом в створ за первые 45 минут. Правда, латыши не нанесли ни одного.

Победа за явным преимуществом

Однако уже в начале второго тайма сборная России окончательно сняла все вопросы о победителе матча, забив два мяча за четыре минуты. Сначала гостям удалось результативно разыграть штрафной. После подачи Лесового со стандарта Чалов выполнил скидку практически на линию ворот, откуда высокий Роман Евгеньев отправил мяч в сетку.

А вскоре уже сам Лесовой в ходе быстрой атаки после передачи Кучаева легко ушёл от защитника и аккуратно пробил в дальний угол без шансов для голкипера соперников Нилса Пуриньша.

Галактионов же во второй половине тайма сделал сразу три замены, предоставив отдых перед важными играми РПЛ Чалову, Кучаеву и Лесовому. Вместо них на поле появились Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин и Александр Ломовицкий.

А за девять минут до окончания основного времени тренерский штаб произвёл ещё одну знаковую рокировку — в составе национальной команды дебютировал Денис Макаров. В результате полузащитник «Рубина» даже успел отметиться результативной передачей на Ломовицкого.

Однако встреча не обошлась без ложки дёгтя для россиян, которые в концовке позволили сопернику перехватить инициативу. И на 93-й минуте латышам удалось забить мяч престижа. Кристерс Лусиньш отметился точным ударом головой, а Максименко не сумел отыграть на ноль.

Впрочем, главным итогом матча для сборной России стало завоевание первой с 2013 года путёвки на молодёжное первенство Европы. При этом сам финальный турнир впервые в истории соберёт сразу 16 участников, в том числе хозяев — Венгрию и Словению.

Чемпионат пройдёт в два этапа. В конце марта 2021-го состоится групповой раунд с участием 16 команд. Все они будут разделены на четыре квартета. А уже в начале июня восемь сильнейших сборных соберутся вновь, чтобы разыграть медали. Жеребьёвка групповой стадии состоится в ноябре после окончания отборочного раунда.