В РФС подтвердили намерение провести молодёжный Евро-2021 в России

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили намерение организации подать заявку на проведение части группового этапа чемпионата Европы 2021 года среди игроков до 21 года.

«Рассматриваем возможность подачи заявки на проведение группового этапа молодёжного Евро-2021», — приводит слова службы коммуникаций РФС РИА Новости.

Групповой этап турнира пройдёт с 24 по 31 марта. А стадия плей-офф запланирована в период с 31 мая по 6 июня. Молодёжная сборная России недавно квалифицировалась на Евро-2021.

Изначально хозяйками турнира являются Венгрия и Словения. Тем не менее из-за распространения коронавируса и сопутствующих проблем Словения отказалась принимать матчи одной из групп в марте. В связи с этим данная часть турнира может быть проведена в третьей стране.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность проведения части молодёжного Евро-2021.