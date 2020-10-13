Молодёжная сборная России отобралась на Евро-2021

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Молодёжная сборная России по футболу квалифицировалась на чемпионат Европы 2021 года среди игроков до 21 года (U-21).
Молодёжная сборная России отобралась на Евро-2021
  • ©rfs.ru

По итогам десяти матчей в активе российской команды 23 очка, она возглавляет отборочную группу 5. Ближайшим преследователем является сборная Польши, набравшая 16 очков в восьми играх.

Таким образом, сборная России гарантировала себе путёвку на чемпионат Европы, который пройдёт в Венгрии и Словении. 

Российская команда стала первой сборной, отобравшейся на турнир, после команд — хозяек Евро.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России разгромила Латвию в отборе на Евро-2021.

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