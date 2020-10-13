Молодёжная сборная России отобралась на Евро-2021
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По итогам десяти матчей в активе российской команды 23 очка, она возглавляет отборочную группу 5. Ближайшим преследователем является сборная Польши, набравшая 16 очков в восьми играх.
Таким образом, сборная России гарантировала себе путёвку на чемпионат Европы, который пройдёт в Венгрии и Словении.
Российская команда стала первой сборной, отобравшейся на турнир, после команд — хозяек Евро.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России разгромила Латвию в отборе на Евро-2021.