Молодёжная сборная России разгромила Латвию в отборе на Евро-2021
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу сборной России принесли голы Константина Кучаева, Романа Евгеньева, Даниила Лесового и Александра Ломовицкого.
Сборная Латвии ответила голом Кристерса Люсинса.
По итогам десяти матчей сборная России возглавляет отборочную группу 5, набрав 23 очка. На втором месте сборная Польши, набравшая 16 очков за восемь игр.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал, как планирует бороться с кадровыми проблемами, вызванными коронавирусом.