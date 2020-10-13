Молодёжная сборная России разгромила Латвию в отборе на Евро-2021

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Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Латвии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года среди игроков до 21 года (U-21).
Молодёжная сборная России разгромила Латвию в отборе на Евро-2021
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу сборной России принесли голы Константина Кучаева, Романа Евгеньева, Даниила Лесового и Александра Ломовицкого.

Сборная Латвии ответила голом Кристерса Люсинса.

По итогам десяти матчей сборная России возглавляет отборочную группу 5, набрав 23 очка. На втором месте сборная Польши, набравшая 16 очков за восемь игр.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал, как планирует бороться с кадровыми проблемами, вызванными коронавирусом.

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