Экс-тренер молодёжной сборной России по футболу не видит проблем в проведении группового этапа Евро-2021 в марте
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«Сейчас времени действительно нет. С другой стороны, раньше в финальную стадию молодёжного Евро вообще пробивались только восемь сборных. Везде есть свои плюсы и минусы. Как быть команде без подготовки? Так же, как обычно. Турнир ведь пройдёт в мартовское окно для сборных. Футболисты и раньше собирались и играли в этот период. Просто россиян ждут не два матча, а три», — подчеркнул тренер в интервью RT.
Ранее Гаджи Гаджиев объяснил, почему молодёжная сборная России будет готова к групповому этапу Евро-2021 хуже, чем соперники.