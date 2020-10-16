Экс-тренер молодёжной сборной России по футболу не видит проблем в проведении группового этапа Евро-2021 в марте

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов не увидел проблем для команды в проведении группового этапа чемпионата Европы — 2021 в марте.
Экс-тренер молодёжной сборной России по футболу не видит проблем в проведении группового этапа Евро-2021 в марте
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«Сейчас времени действительно нет. С другой стороны, раньше в финальную стадию молодёжного Евро вообще пробивались только восемь сборных. Везде есть свои плюсы и минусы. Как быть команде без подготовки? Так же, как обычно. Турнир ведь пройдёт в мартовское окно для сборных. Футболисты и раньше собирались и играли в этот период. Просто россиян ждут не два матча, а три», — подчеркнул тренер в интервью RT.

Ранее Гаджи Гаджиев объяснил, почему молодёжная сборная России будет готова к групповому этапу Евро-2021 хуже, чем соперники.

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