Экс-тренер молодёжной сборной России по футболу не видит проблем в проведении группового этапа Евро-2021 в марте

Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов не увидел проблем для команды в проведении группового этапа чемпионата Европы — 2021 в марте.

«Сейчас времени действительно нет. С другой стороны, раньше в финальную стадию молодёжного Евро вообще пробивались только восемь сборных. Везде есть свои плюсы и минусы. Как быть команде без подготовки? Так же, как обычно. Турнир ведь пройдёт в мартовское окно для сборных. Футболисты и раньше собирались и играли в этот период. Просто россиян ждут не два матча, а три», — подчеркнул тренер в интервью RT.

Ранее Гаджи Гаджиев объяснил, почему молодёжная сборная России будет готова к групповому этапу Евро-2021 хуже, чем соперники.