Гаджиев объяснил, почему молодёжная сборная России будет готова к групповому этапу Евро-2021 хуже соперников

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Известный тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему молодёжная сборная России по футболу рискует подойти к групповому этапу чемпионата Европы-2021, который состоится в марте следующего года, в худшей функциональной готовности, чем соперники.
Гаджиев объяснил, почему молодёжная сборная России будет готова к групповому этапу Евро-2021 хуже соперников
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Как бы футболисты ни готовились к сезону, на наиболее высокий уровень они выходят после проведения определённого количества матчей, например восьми-десяти. И если ты до начала турнира сыграл только три встречи, а соперник — десять, конечно, он будет находиться в лучшем состоянии. Мало того, за эти десять матчей и устать не успеешь», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее в РФС подтвердили намерение провести молодёжный Евро-2021 в России.

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