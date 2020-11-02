Черчесов высказался о возможном проведении контрольного матча со сборной Болгарии

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности проведения контрольного матча с командой Болгарии.
Черчесов высказался о возможном проведении контрольного матча со сборной Болгарии
  • РИА Новости

«Здесь давайте дождёмся официального подтверждения РФС, тогда сообщим», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Недавно в СМИ появилась информация, что в июне россияне сыграют с Болгарией в рамках подготовки к чемпионату Европы. Изначально планировалось встретиться с командой Сербии, но было принято решение о замене соперника, так как с сербами Россия играет в одной группе Лиги наций.

Ранее Черчесов ответил, может ли Артём Дзюба пропустить один или несколько ноябрьских матчей сборной.

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