Черчесов высказался о возможном проведении контрольного матча со сборной Болгарии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности проведения контрольного матча с командой Болгарии.

«Здесь давайте дождёмся официального подтверждения РФС, тогда сообщим», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Недавно в СМИ появилась информация, что в июне россияне сыграют с Болгарией в рамках подготовки к чемпионату Европы. Изначально планировалось встретиться с командой Сербии, но было принято решение о замене соперника, так как с сербами Россия играет в одной группе Лиги наций.

Ранее Черчесов ответил, может ли Артём Дзюба пропустить один или несколько ноябрьских матчей сборной.