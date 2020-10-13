Минцифры начало перевыпуск паспортов болельщика Евро-2020

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявило о начале перевыпуска паспортов болельщика на чемпионат Европы по футболу, перенесённый с 2020 на 2021 год.
Минцифры начало перевыпуск паспортов болельщика Евро-2020
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ведомства, держатели действительного билета на Евро или владельцы номера заказа могут подтвердить данные для последующего перевыпуска паспорта болельщика или заказать первичную выдачу паспорта. При этом заявку можно удалить в личном кабинете, если планы по посещению матчей изменились.

Отмечается, что ранее оформленные и выданные паспорта болельщика недействительны для посещения матчей Евро-2020, а также въезда в Россию и выезда из страны в 2021 году.

Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что в Великобритании допустили, что могут отказаться от матчей Евро-2020 из-за коронавируса.

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