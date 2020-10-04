В Великобритании допустили, что могут отказаться от матчей Евро-2020 из-за коронавируса

Правительство Великобритании не исключает, что семь матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, перенесённого на 2021-й, которые должны состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, могут быть отменены из-за пандемии коронавируса.

«Я очень надеюсь, что турнир пройдёт. Но, учитывая этот вирус и его непредсказуемость, я не могу дать железной гарантии. Болельщики не захотят проведения турнира, если это будет небезопасно. Но если это будет безопасно, то, конечно, мы будем работать над этим. Мы планируем, исходя из этого, но этой зимой мы опять столкнёмся с этой болезнью. Принимая решения, я буду в первую очередь руководствоваться здоровьем людей», — приводит The Sun слова государственный секретарь по спорту Великобритании Оливера Даудена.

На «Уэмбли» запланированы семь матчей: три игры группового этапа с участием сборной Англии, а также матч 1/8 финала, полуфиналы и финал.

Ранее была представлена форма сборной России по футболу к Евро-2020.