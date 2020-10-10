Аршавин: Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на вызов вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.

«Станислав Саламович опоздал ровно на год с этим приглашением. На мой взгляд, Сафонов в прошлом году был лучшим вратарём чемпионата. А лучший вратарь чемпионата должен играть за первую сборную», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По его мнению, в матче Лиги наций с Турцией (11 октября) место в воротах сборной России займёт Антон Шунин, а у Сафонова есть шанс появиться в игре с Венгрией (14 октября). При этом Аршавин подчеркнул, что Сафонов точно должен поехать на предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Сафонов после вызова в сборную признался, что сбылась его мечта.