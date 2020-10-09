Сафонов о вызове в сборную России: это мечта моего детства

Короткая ссылка
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой вызов в расположение сборной России по футболу для подготовки к матчам Лиги наций с Турцией и Венгрией.
Сафонов о вызове в сборную России: это мечта моего детства
  • @TeamRussia
  • Twitter

«Приехал на базу после игры со сборной Эстонии, ко мне подошли и сказали собирать вещи, готовиться переезжать. По выражению лица понял, что не шутят. Пошёл собирать вещи, через пять минут я уже здесь. Эмоции? Это мечта моего детства, поэтому только положительные эмоции», — рассказал Сафонов в интервью пресс-службе национальной команды.

Для 21-летнего голкипера это первый вызов в основную сборную России. У Сафонова десять матчей за сборную U-21.

В основе «Краснодара», воспитанником которого он является, Сафонов дебютировал в 2017 году. С тех пор он отыграл в 66 матчах, 20 из которых — на ноль.

Ранее Станислав Черчесов сообщил, что Маринато Гилерме и Георгий Джикия не сыграют в матче Лиги наций с Турцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить