Сафонов о вызове в сборную России: это мечта моего детства

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой вызов в расположение сборной России по футболу для подготовки к матчам Лиги наций с Турцией и Венгрией.

«Приехал на базу после игры со сборной Эстонии, ко мне подошли и сказали собирать вещи, готовиться переезжать. По выражению лица понял, что не шутят. Пошёл собирать вещи, через пять минут я уже здесь. Эмоции? Это мечта моего детства, поэтому только положительные эмоции», — рассказал Сафонов в интервью пресс-службе национальной команды.

Для 21-летнего голкипера это первый вызов в основную сборную России. У Сафонова десять матчей за сборную U-21.

В основе «Краснодара», воспитанником которого он является, Сафонов дебютировал в 2017 году. С тех пор он отыграл в 66 матчах, 20 из которых — на ноль.

Ранее Станислав Черчесов сообщил, что Маринато Гилерме и Георгий Джикия не сыграют в матче Лиги наций с Турцией.