Казанский считает, что Черчесов уже определился с составом на Евро-2020
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«На мой взгляд, контуры игры национальной команды уже давно определены. Также давно известны и игроки, которые составляют её костяк. Сейчас есть возможность познакомиться с новыми футболистами и посмотреть на перспективных кандидатов. При этом считаю, что с составом на сам чемпионат Европы всё уже ясно», — рассказал Казанский в интервью RT.
Ранее он заявил, что Черчесов не станет врагом клубов РПЛ по ходу проведения матчей Лиги наций.