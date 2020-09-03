Казанский считает, что Черчесов уже определился с составом на Евро-2020

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский выразил мнение, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов уже принял решение, какие игроки будут защищать её цвета на чемпионате Европы 2020 года.

«На мой взгляд, контуры игры национальной команды уже давно определены. Также давно известны и игроки, которые составляют её костяк. Сейчас есть возможность познакомиться с новыми футболистами и посмотреть на перспективных кандидатов. При этом считаю, что с составом на сам чемпионат Европы всё уже ясно», — рассказал Казанский в интервью RT.

Ранее он заявил, что Черчесов не станет врагом клубов РПЛ по ходу проведения матчей Лиги наций.