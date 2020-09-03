Комментатор «Матч ТВ» о ротации состава сборной Росcии: Черчесов не станет врагом клубов
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«Это неизбежно. Думаю, сербы и венгры будут действовать в схожем ключе. Главный тренер прекрасно понимает, что сейчас довольно опасный период. В расположение сборной вызвано достаточно футболистов. Предполагаю, что каждый из них получит шанс выйти на поле. В этом плане Черчесов не станет врагом клубов», — сказал Казанский в интервью RT.
Ранее комментатор выразил мнение, что Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стоило отказаться проводить матчи Лиги наций в 2020 году.