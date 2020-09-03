Комментатор «Матч ТВ» о ротации состава сборной Росcии: Черчесов не станет врагом клубов

Короткая ссылка
Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский выразил уверенность, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов проведёт серьёзную ротацию состава в матчах с командами Сербии и Венгрии в Лиге наций.
Комментатор «Матч ТВ» о ротации состава сборной Росcии: Черчесов не станет врагом клубов
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Это неизбежно. Думаю, сербы и венгры будут действовать в схожем ключе. Главный тренер прекрасно понимает, что сейчас довольно опасный период. В расположение сборной вызвано достаточно футболистов. Предполагаю, что каждый из них получит шанс выйти на поле. В этом плане Черчесов не станет врагом клубов», — сказал Казанский в интервью RT.

Ранее комментатор выразил мнение, что Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стоило отказаться проводить матчи Лиги наций в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить