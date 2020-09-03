Казанский считает, что УЕФА не стоило проводить Лигу наций в 2020 году

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский выразил мнение, что Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стоило отказаться проводить матчи Лиги наций в 2020 году.

«На мой взгляд, в связи с тем, что происходит в мировом футболе, правильнее было бы всё отменить. График сумасшедший. Тот же Кевин де Брёйне говорил, что через некоторое время количество травм будет зашкаливать, а Леонид Слуцкий и вовсе аргументированно выступал против возобновления сезона в РПЛ. Мы видим, что в России проблемы с травмами на фоне усталости только начались и нет предпосылок к тому, что в скором времени это прекратится. При этом уже возобновляются европейские чемпионаты и станет совсем весело. Перед Евро-2020 тренерам нужно понимать, на кого они могут рассчитывать. Но считаю, что в нынешних условиях можно было бы обойтись и без матчей сборных», — заявил Казанский в интервью RT.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев рассказал о подготовке к матчу Лиги наций с Сербией.