Оздоев: сборной России нужно играть легко в матче с Сербией

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Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев рассказал о подготовке к матчу Лиги наций с Сербией.
Оздоев: сборной России нужно играть легко в матче с Сербией
  • РИА Новости

«Тактический разбор происходит каждый день: тренерский штаб говорит, как действует команда и как действовать будем мы. Фактически нам всегда надо максимально показывать свои действия и играть легко», — сказал Оздоев на пресс-конференции.

Матч между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что национальная команда проведёт домашний матч Лиги наций с Сербией без зрителей.

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