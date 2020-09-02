Оздоев: сборной России нужно играть легко в матче с Сербией

Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев рассказал о подготовке к матчу Лиги наций с Сербией.

«Тактический разбор происходит каждый день: тренерский штаб говорит, как действует команда и как действовать будем мы. Фактически нам всегда надо максимально показывать свои действия и играть легко», — сказал Оздоев на пресс-конференции.

Матч между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что национальная команда проведёт домашний матч Лиги наций с Сербией без зрителей.