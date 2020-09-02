Черчесов: при полных трибунах играть приятнее, но решение УЕФА надо принять

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что национальная команда проведёт домашний матч Лиги наций с Сербией без зрителей.

«Банальностей не хотелось бы говорить, но последние годы у нас полные стадионы, играть было приятнее. Но это решение УЕФА, надо принять его как должное и радовать болельщиков, которые будут смотреть матч по телевизору», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Матч между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45.

Ранее Черчесов объяснил выбор форвардов на ближайшие матчи сборной России.