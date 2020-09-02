Черчесов объяснил выбор форвардов на ближайшие матчи сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему решил вызвать четырёх нападающих на ближайшие матчи Лиги наций.
Черчесов объяснил выбор форвардов на ближайшие матчи сборной России
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«Изначально хотели вызвать четырёх форвардов. Планировали познакомиться с Луценко, но он получил травму, поэтому вызвали Соболева, чтобы пообщаться с ним. Он начал проявлять свои лучшие качества в «Спартаке». Смолов после «Сельты» тоже проявляет себя», — сказал специалист на пресс-конференции.

По его словам, ему хочется понаблюдать за всеми вызванными нападающими и нацелить их на определённые вещи.

«Что касается выхода с двумя нападающими, то у нас ещё есть целый день, чтобы всё оценить», — добавил Черчесов.

Матч Лиги наций между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45 мск. 6 сентября россияне в гостях встретятся с Венгрией.

Ранее Магомед Оздоев высказался об отсутствии болельщиков на матче Россия — Сербия.

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