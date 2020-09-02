Черчесов объяснил выбор форвардов на ближайшие матчи сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему решил вызвать четырёх нападающих на ближайшие матчи Лиги наций.

«Изначально хотели вызвать четырёх форвардов. Планировали познакомиться с Луценко, но он получил травму, поэтому вызвали Соболева, чтобы пообщаться с ним. Он начал проявлять свои лучшие качества в «Спартаке». Смолов после «Сельты» тоже проявляет себя», — сказал специалист на пресс-конференции.

По его словам, ему хочется понаблюдать за всеми вызванными нападающими и нацелить их на определённые вещи.

«Что касается выхода с двумя нападающими, то у нас ещё есть целый день, чтобы всё оценить», — добавил Черчесов.

Матч Лиги наций между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45 мск. 6 сентября россияне в гостях встретятся с Венгрией.

Ранее Магомед Оздоев высказался об отсутствии болельщиков на матче Россия — Сербия.