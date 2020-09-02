Оздоев высказался об отсутствии болельщиков на матче Россия — Сербия

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Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев прокомментировал тот факт, что национальная команда проведёт домашний матч Лиги наций с Сербией без зрителей.
Оздоев высказался об отсутствии болельщиков на матче Россия — Сербия
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Всегда без болельщиков тяжело, потому что это официальные игры всё же. Это другое, чем когда поддерживают, болеют, несут на руках, когда полный стадион… Без них тяжелее», — сказал Оздоев на пресс-конференции.

Матч между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45.

Ранее Оздоев заявил, что сборная России постарается подарить главному тренеру команды Станиславу Черчесову на день рождения победу над Сербией.

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