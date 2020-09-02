Оздоев заявил, что сборная России постарается подарить Черчесову победу над Сербией
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- РИА Новости
«Ещё раз хотел бы поздравить его с праздником. Перед тренировкой поздравили. Главное, чтобы завтра был подарок — победа над Сербией и важные очки», — сказал Оздоев на пресс-конференции.
2 сентября Черчесову исполнилось 57 лет.
Матч между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45.
Ранее Черчесов заявил, что ждёт качественной игры от сборной России в матче с Сербией.