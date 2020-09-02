Оздоев заявил, что сборная России постарается подарить Черчесову победу над Сербией

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев рассказал, что национальная команда постарается подарить главному тренеру Станиславу Черчесову на день рождения победу над Сербией в Лиге наций.
Оздоев заявил, что сборная России постарается подарить Черчесову победу над Сербией
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Ещё раз хотел бы поздравить его с праздником. Перед тренировкой поздравили. Главное, чтобы завтра был подарок — победа над Сербией и важные очки», — сказал Оздоев на пресс-конференции.

2 сентября Черчесову исполнилось 57 лет.

Матч между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45.

Ранее Черчесов заявил, что ждёт качественной игры от сборной России в матче с Сербией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить