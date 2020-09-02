Оздоев заявил, что сборная России постарается подарить Черчесову победу над Сербией

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев рассказал, что национальная команда постарается подарить главному тренеру Станиславу Черчесову на день рождения победу над Сербией в Лиге наций.

«Ещё раз хотел бы поздравить его с праздником. Перед тренировкой поздравили. Главное, чтобы завтра был подарок — победа над Сербией и важные очки», — сказал Оздоев на пресс-конференции.

2 сентября Черчесову исполнилось 57 лет.

Матч между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45.

Ранее Черчесов заявил, что ждёт качественной игры от сборной России в матче с Сербией.