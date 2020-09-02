Черчесов заявил, что ждёт качественной игры от сборной России в матче с Сербией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от игры национальной команды в матче Лиги наций с Сербией.
Черчесов заявил, что ждёт качественной игры от сборной России в матче с Сербией
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«Завтра ждём хорошей и качественной игры. Готовимся к хорошему матчу», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также ответил на вопрос, смогут ли сыграть полузащитник Далер Кузяев и защитник Роман Нойштедтер.

«С каждым днём их состояние улучшается. Сегодня они участвовали в двусторонке, оба в хорошем состоянии. Если бы мы не знали, что они давно не тренировались вместе с командой, то и не догадались бы. У нас есть время правильно расставить все акценты. Но я доволен, как они отработали этот сбор», — добавил специалист.

Матч между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о возрастном составе сборной России.

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