Черчесов ответил на вопрос о возрастном составе сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о возрастном составе национальной команды.
Черчесов ответил на вопрос о возрастном составе сборной России
  • РИА Новости

«Согласен, что у нас возрастная команда. Опять же, мы давно не собирались. После почти годового отсутствия игр неправильно вызывать сразу много новичков. Тем же Соболеву и Мостовому не очень комфортно, мы видим, что им ещё нужно время», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По его словам, тренерский штаб решил сделать ставку на тех игроков, которых он знает и в которых есть уверенность. Он отметил, что это сделано с учётом небольшого количества времени на подготовку.

«Мы знаем, что вливаться сразу тяжело, даже если ты отлично себя проявляешь в РПЛ. Когда у нас будет побольше времени, то надеемся, что новые имена ещё появятся», — добавил Черчесов.

Матч Лиги наций между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45 мск.

Ранее Черчесов оценил готовность сборной России по футболу к матчу с Сербией.

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