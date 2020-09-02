Черчесов оценил готовность сборной России по футболу к матчу с Сербией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о готовности национальной команды к матчу Лиги наций с Сербией.

«Еще день-два не помешали бы. Другое дело, что всё время, которое у нас было, мы по максимуму использовали. Игроки собирались в три группы: сначала приехали Кудряшов, Кузяев и Нойштедтер, потом спартаковцы и затем все остальные. Тут надо уточнить, что РФС идёт нам всегда навстречу и наши пожелания всегда учитывает. Мы привыкли в таком ритме работать, когда есть всего два-три дня. Естественно, мы всё посчитали и убеждены, что сделали всё правильно», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также заявил, что на прошедшей тренировке команда отработала две схемы, а после проведения теории будет принято решение, как сборная сыграет с сербами.

Матч между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45.

Ранее полузащитник Андрей Мостовой поделился впечатлениями от нахождения в сборной России по футболу.