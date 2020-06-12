Кокорин хотел бы, чтобы сборные России и Украины встретились на Евро

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, играющий на правах аренды за «Сочи», рассказал, что хотел бы увидеть матч Россия — Украина на Евро-2020.
Кокорин хотел бы, чтобы сборные России и Украины встретились на Евро
  • © ФК «Сочи»

«Матч Россия — Украина на Евро? Да, конечно, я бы хотел. Я хочу, чтобы было как раньше. На сборах раньше были суперигры между российскими и украинскими командами. Сейчас это всё прекратилось понятно из-за чего. У нас отношение к нашим братьям никогда не поменяется. Ты знаешь моё отношение к украинцам. Я сам вырос в Белгородской области», — рассказал Кокорин в интервью YouTube-каналу Александра Алиева «Кент».

По условиям жеребьёвки Евро сборные России и Украины не могли попасть в одну группу и могут встретиться только на стадии плей-офф.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020.

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