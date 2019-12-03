Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что был бы рад провести поединок против команды Украины на чемпионате Европы — 2020.
Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Я был рад с Андреем Шевченко поговорить, давно его не видел. Но если это случится, то произойдёт где-то в полуфинале или четвертьфинале. Я буду рад с ними встретиться, с друзьями своими. Всем привет», — заявил Черчесов в интервью YouTube-каналу «Любители».

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. По условиям жеребьёвки, сборные России и Украины не могли попасть в одну группу.

Ранее Дюков заявил, что сборной России будет непросто на групповом этапе Евро-2020.

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