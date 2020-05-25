В Ирландии предоставили УЕФА гарантии готовности принять матчи ЧЕ

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Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы в Дублине в 2021 году.
В Ирландии предоставили УЕФА гарантии готовности принять матчи ЧЕ
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на FAI.

«Организационный комитет Дублина, Футбольная ассоциация Ирландии, городской совет Дублина, стадион «Авива» и правительство Ирландии могут подтвердить, что они передали в УЕФА письмо, в котором подтверждают своё обязательство провести матчи в рамках чемпионата Европы в Дублине в 2021 году», — говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года должен был пройти с 12 июня по 12 июля, но его перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Матчи первенства планируется провести на 12 стадионах 12 городов, находящихся в 11 государствах. 

Ранее сообщалось, что Лондон и Амстердам не предоставили гарантий проведения матчей Евро-2020.

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