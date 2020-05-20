СМИ: Лондон и Амстердам не предоставили гарантий проведения матчей Евро-2020
- Reuters
Как сообщает The Times, из-за этого УЕФА отложил заседание исполкома, на котором планируется принять окончательное решение о формате и датах следующего сезона в европейском футболе, с 27 мая на 17 июня.
В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее в УЕФА выразили готовность к сокращению списка городов, которые примут Евро-2020.