В УЕФА готовы к сокращению городов, которые примут Евро-2020

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что в его организации будут готовы провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем было запланировано изначально.

«В принципе, наша идея состоит в том, чтобы провести Евро-2020 в тех же городах. На данный момент мы провели переговоры: по девяти городам всё установлено, с тремя есть некоторые проблемы, которые мы будем обсуждать позднее. Мы принципиально хотим провести турнир в 12 городах, но если не выйдет, то мы готовы провести чемпионат и в десяти, и в девяти, и в восьми городах», — цитирует Чеферина beIN Sports.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 городах, среди которых и Санкт-Петербург.

Ранее глава УЕФА высказался о сроках доигровки сезона.