Глава УЕФА высказался о сроках доигровки сезона

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что у организации есть конкретный план по завершению европейского футбольного сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
Глава УЕФА высказался о сроках доигровки сезона
  • Reuters

«У нас есть конкретный план завершения европейского сезона. Я думаю, что большинство чемпионатов завершат сезон. Те лиги, которые не закончат, — это их решение, но им всё равно придётся играть в отборочных турнирах, если они хотят участвовать в соревнованиях УЕФА», — приводит слова Чеферина beIN Sports.

Он отметил, что исполкому УЕФА предстоит утвердить даты проведения матчей, но если ситуация не ухудшится, то сезон удастся завершить в августе.

«Национальные лиги — это отдельный вопрос, и они будут решать отдельно, как им действовать, но, как я уже говорил, думаю, что 80% из них закончат сезон», — добавил глава УЕФА.

Футбольный сезон в большинстве стран мира был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет лишать победителей чемпионатов возможности выйти в ЛЧ через квалификацию.

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