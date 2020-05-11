УЕФА не будет лишать победителей чемпионатов возможности выйти в ЛЧ через квалификацию
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
«УЕФА никогда не задумывался о том, чтобы лишить чемпионов стран их подлинного права пытаться попасть в групповой этап Лиги чемпионов через матчи квалификации», — заявили в организации.
На данный момент большинство чемпионатов в Европе приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что УЕФА отменит или сократит квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21.