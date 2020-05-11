УЕФА не будет лишать победителей чемпионатов возможности выйти в ЛЧ через квалификацию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует лишать победителей внутренних чемпионатов возможности попадания на групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«УЕФА никогда не задумывался о том, чтобы лишить чемпионов стран их подлинного права пытаться попасть в групповой этап Лиги чемпионов через матчи квалификации», — заявили в организации.

На данный момент большинство чемпионатов в Европе приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменит или сократит квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21.