В Мюнхене не намерены отказываться от матчей Евро

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Городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей чемпионата Европы по футболу, перенесённого с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
В Мюнхене не намерены отказываться от матчей Евро
  • РИА Новости

Об этом сообщил обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, слова которого передаёт BR24.

«Я рад, что болельщики со всего мира увидят в Мюнхене спорт высочайшего класса. Для нас это будет иметь и важную экономическую составляющую. С нетерпением ждём чемпионата Европы — это всегда нечто особенное», — заявил глава города.

В Мюнхене, на стадионе «Альянц Арена», должны пройти четыре матча — три в рамках группового этапа,  а также один четвертьфинал.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. 

Ранее сообщалось, что Дания ещё не подтвердила готовность принять матчи Евро в 2021 году.

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