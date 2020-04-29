Дания ещё не подтвердила готовность принять матчи Евро в 2021 году
- Reuters
«Мы пока ещё ведём переговоры», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы оргкомитета.
Изначально в датском Копенгагене, на стадионе «Паркен», должны были пройти четыре матча — три в рамках группового этапа, в том числе матч сборной России, а также одна игра 1/8 финала.
В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее УЕФА официально заявил о сохранении названия Евро-2020, несмотря на перенос на 2021 год.