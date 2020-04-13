Селищев заявил, что «Лужники» готовы принять матчи Евро в любой момент

Директор по коммуникациям спорткомплекса «Лужники» Артур Селищев заявил, что московский стадион готов принять матчи чемпионата Европы по футболу в любой момент.

«Технически «Лужники» хоть завтра могут провести матчи абсолютно любого уровня, в том числе игры чемпионата Европы по футболу. Возможно, могут понадобиться только мелкие косметические работы», — цитирует Селищева РИА Новости.

Тем не менее он отметил, что инициатива о проведении матчей такого уровня должна исходить не от стадиона, а предложений об участии в подобных проектах пока не поступало.

16-й в истории чемпионат Европы будет проводиться в 12 городах 11 стран: в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. На текущей неделе зарубежные СМИ сообщили, что число городов-организаторов может быть уменьшено из-за последствий пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что перенос Евро на 2021 год не потребует дополнительных трат из бюджета Санкт-Петербурга.