РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи Евро в 2021 году

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Российский футбольный союз (РФС) уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году.
РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи Евро в 2021 году
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникации РФС.

«Письмо в УЕФА РФС направил после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

16-й в истории чемпионат Европы будет проводиться в 12 городах 11 стран: в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. На текущей неделе зарубежные СМИ сообщили, что число городов-организаторов может быть уменьшено из-за последствий пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург не намерен отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу.

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