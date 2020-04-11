Санкт-Петербург не намерен отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу

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Власти Санкт-Петербурга не планируют отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу, перенесённого с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Санкт-Петербург не намерен отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу
  • globallookpress.com

«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении», — цитирует ТАСС петербургского вице-губернатора Владимира Кириллова.

16-й в истории чемпионат Европы будет проводиться в 12 городах 11 стран: в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. На текущей неделе зарубежные СМИ сообщили, что число городов-организаторов может быть уменьшено из-за последствий пандемии.

Ранее сообщалось, что УЕФА не хочет сокращать количество городов — хозяев Евро-2020.

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