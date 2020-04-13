В Санкт-Петербурге не планируют консервацию объектов Евро-2020 из-за переноса турнира

Власти Санкт-Петербурга не планируют консервировать спортивные объекты на территории города из-за переноса чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год.

Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что все объекты будут эксплуатироваться в штатном режиме до старта турнира.

Помимо стадиона «Санкт-Петербург», который примет матчи первенства, в городе были утверждены ещё два объекта, которые планируется использовать как тренировочные площадки: стадион «Петровский» и стадион спортшколы Курортного района в Зеленогорске.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи Евро в 2021 году.