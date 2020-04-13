В Санкт-Петербурге не планируют консервацию объектов Евро-2020 из-за переноса турнира

Короткая ссылка
Власти Санкт-Петербурга не планируют консервировать спортивные объекты на территории города из-за переноса чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год.
В Санкт-Петербурге не планируют консервацию объектов Евро-2020 из-за переноса турнира
  • РИА Новости

Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что все объекты будут эксплуатироваться в штатном режиме до старта турнира.

Помимо стадиона «Санкт-Петербург», который примет матчи первенства, в городе были утверждены ещё два объекта, которые планируется использовать как тренировочные площадки: стадион «Петровский» и стадион спортшколы Курортного района в Зеленогорске.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. 

Ранее сообщалось, что РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи Евро в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить