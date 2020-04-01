УЕФА перенёс запланированные на июнь матчи национальных сборных
- Reuters
Как сообщается на официальном сайте организации, в том числе отложены матчи плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020 и товарищеские матчи.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.
В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии. Кроме того, чемпионат Европы был перенесён с 2020 года на 2021-й.
Ранее УЕФА принял решение перенести возобновление еврокубков на неопределённый срок.