УЕФА перенёс запланированные на июнь матчи национальных сборных

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе всех матчей мужских и женских национальных сборных, которые были запланированы на июнь, из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте организации, в том числе отложены матчи плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020 и товарищеские матчи.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии. Кроме того, чемпионат Европы был перенесён с 2020 года на 2021-й.

Ранее УЕФА принял решение перенести возобновление еврокубков на неопределённый срок.