УЕФА принял решение перенести возобновление еврокубков на неопределённый срок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределённый срок из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщается на официальном сайте организации, решение было принято в ходе видеоконференции с генеральными секретарями 55 ассоциаций — членов организации и двумя рабочими группами.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии.

Ранее сообщалось, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.