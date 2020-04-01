УЕФА принял решение перенести возобновление еврокубков на неопределённый срок

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределённый срок из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
УЕФА принял решение перенести возобновление еврокубков на неопределённый срок
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Как сообщается на официальном сайте организации, решение было принято в ходе видеоконференции с генеральными секретарями 55 ассоциаций — членов организации и двумя рабочими группами.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. 

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии. 

Ранее сообщалось, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.

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