УЕФА принял решение перенести возобновление еврокубков на неопределённый срок
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Как сообщается на официальном сайте организации, решение было принято в ходе видеоконференции с генеральными секретарями 55 ассоциаций — членов организации и двумя рабочими группами.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.
В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии.
Ранее сообщалось, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.