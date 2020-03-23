Презентация формы сборной России по футболу перенесена

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Технический спонсор сборной России по футболу отложил на неопределённый срок презентацию новой формы национальной команды.
Презентация формы сборной России по футболу перенесена
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, по словам представителя пресс-службы компании Adidas, являющейся техническим спонсором сборной России, перенос срока презентации связан с переносом чемпионата Европы на 2021 год.

Изначально новая форма национальной команды должна была быть презентована в конце марта.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. 

Ранее сообщалось, что по мнению главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, перенос чемпионата Европы с 2020-го на 2021 год не является чем-то трагичным.

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