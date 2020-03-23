Презентация формы сборной России по футболу перенесена

Технический спонсор сборной России по футболу отложил на неопределённый срок презентацию новой формы национальной команды.

Как сообщает ТАСС, по словам представителя пресс-службы компании Adidas, являющейся техническим спонсором сборной России, перенос срока презентации связан с переносом чемпионата Европы на 2021 год.

Изначально новая форма национальной команды должна была быть презентована в конце марта.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что по мнению главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, перенос чемпионата Европы с 2020-го на 2021 год не является чем-то трагичным.