Черчесов считает, что перенос Евро-2020 не является трагедией
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«Перенос Евро — это не разочарование. Даже не трагедия. Понятное дело, что планы были. Обсуждали с Алаевым все возможные варианты. Я хотел, чтобы мартовский сбор был в том или ином виде. Нам не дали это сделать. Мы восприняли это как должное», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Он также отметил, что за год многие молодые и перспективные игроки могут стать сильнее, а это пойдёт в плюс национальной команде.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее Черчесов оценил перспективы вратарей Александра Максименко и Матвея Сафонова в сборной России.