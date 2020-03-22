Черчесов считает, что перенос Евро-2020 не является трагедией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов читает, что перенос чемпионата Европы с 2020 на 2021 год не является чем-то трагичным.
Черчесов считает, что перенос Евро-2020 не является трагедией
  • globallookpress.com

«Перенос Евро — это не разочарование. Даже не трагедия. Понятное дело, что планы были. Обсуждали с Алаевым все возможные варианты. Я хотел, чтобы мартовский сбор был в том или ином виде. Нам не дали это сделать. Мы восприняли это как должное», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил, что за год многие молодые и перспективные игроки могут стать сильнее, а это пойдёт в плюс национальной команде. 

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. 

Ранее Черчесов оценил перспективы вратарей Александра Максименко и Матвея Сафонова в сборной России.

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