Черчесов считает, что перенос Евро-2020 не является трагедией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов читает, что перенос чемпионата Европы с 2020 на 2021 год не является чем-то трагичным.

«Перенос Евро — это не разочарование. Даже не трагедия. Понятное дело, что планы были. Обсуждали с Алаевым все возможные варианты. Я хотел, чтобы мартовский сбор был в том или ином виде. Нам не дали это сделать. Мы восприняли это как должное», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил, что за год многие молодые и перспективные игроки могут стать сильнее, а это пойдёт в плюс национальной команде.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее Черчесов оценил перспективы вратарей Александра Максименко и Матвея Сафонова в сборной России.