Газзаев поддержал решение УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год
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- РИА Новости
«То, что УЕФА перенёс чемпионат на 2021 год, — это абсолютно правильное решение! Конечно, будут большие финансовые потери, но здоровье людей важнее всего», — цитирует Газзаева Sport24.
В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в самое ближайшее время начнётся планирование подготовки к Евро-2021.