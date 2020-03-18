Газзаев поддержал решение УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год

Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поддержал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести чемпионат Европы с 2020 на 2021 год.

«То, что УЕФА перенёс чемпионат на 2021 год, — это абсолютно правильное решение! Конечно, будут большие финансовые потери, но здоровье людей важнее всего», — цитирует Газзаева Sport24.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в самое ближайшее время начнётся планирование подготовки к Евро-2021.