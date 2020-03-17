Черчесов: в самое ближайшее время начнём планировать подготовку к Евро-2021

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как его штаб отреагирует на перенос чемпионата Европы на 2021 год.
Черчесов: в самое ближайшее время начнём планировать подготовку к Евро-2021
  • РИА Новости

«Тренерский штаб сборной России не уходит на каникулы. После возобновления матчей РПЛ и других мировых чемпионатов мы продолжим внимательно наблюдать за кандидатами в национальную команду. В самое ближайшее время мы начнём планировать подготовку к Евро-2021. Надеюсь, перерыв в футбольном сезоне будет не очень долгим и болельщики вскоре вернутся на трибуны стадионов», — цитирует Черчесова Sport24.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее Черчесов заявил, что здоровье болельщиков важнее чемпионата Европы.

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