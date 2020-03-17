Черчесов: в самое ближайшее время начнём планировать подготовку к Евро-2021

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как его штаб отреагирует на перенос чемпионата Европы на 2021 год.

«Тренерский штаб сборной России не уходит на каникулы. После возобновления матчей РПЛ и других мировых чемпионатов мы продолжим внимательно наблюдать за кандидатами в национальную команду. В самое ближайшее время мы начнём планировать подготовку к Евро-2021. Надеюсь, перерыв в футбольном сезоне будет не очень долгим и болельщики вскоре вернутся на трибуны стадионов», — цитирует Черчесова Sport24.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее Черчесов заявил, что здоровье болельщиков важнее чемпионата Европы.