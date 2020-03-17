СМИ: УЕФА потребует £275 млн компенсации от клубов и лиг за перенос Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребует компенсацию порядка £275 млн у клубов и лиг за отсрочку проведения Евро-2020 на год.

По информации The Athletic, именно в эту сумму УЕФА оценивает затраты на перенос чемпионата Европы на июнь 2021 года.

Отмечается, что это предложение будет озвучено на предстоящей видеоконференции, запланированной на 17 марта.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что УЕФА может провести плей-офф ЛЧ и ЛЕ в формате «Финала четырёх».