СМИ: УЕФА может провести плей-офф ЛЧ и ЛЕ в формате «Финала четырёх»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, розыгрыш которых приостановлен из-за пандемии коронавируса, в формате «Финала четырёх».

Как сообщает AS, данная мера может быть введена для сокращения числа игр, что позволит использовать освобождённые дни для проведения игр национальных первенств, также приостановленных из-за коронавируса.

Предполагается, что «Финал четырёх» будет включать в себя по одному полуфинальному матчу и финал, который пройдёт в одном городе в течение четырёх дней.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести Евро-2020 на декабрь.