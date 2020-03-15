Федерация футбола Италии намерена попросить УЕФА перенести Евро-2020
«Мы предложим УЕФА перенести чемпионат Европы. Хотелось бы доиграть этот сезон, так как это было бы более справедливо и правильно», — приводит слова Гравины SportMediaset.
Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля.
По последним данным, в Италии более 20 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее сообщалось, что клубы Серии А могут потерять порядка €700 млн, если сезон не будет доигран.