Федерация футбола Италии намерена попросить УЕФА перенести Евро-2020

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что организация намерена попросить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе Евро-2020 из-за распространения коронавируса.

«Мы предложим УЕФА перенести чемпионат Европы. Хотелось бы доиграть этот сезон, так как это было бы более справедливо и правильно», — приводит слова Гравины SportMediaset.

Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля.

По последним данным, в Италии более 20 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что клубы Серии А могут потерять порядка €700 млн, если сезон не будет доигран.