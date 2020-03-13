Аршавин высказался о возможной приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможной приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
Аршавин высказался о возможной приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • РИА Новости

«Думаю, 17 марта будет общее решение по всем лигам и турниры приостановят. И скорее всего, если захотят играть, то изменят структуру Лиги чемпионов и Лиги Европы — будут играть один матч», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, в таком случае лучше всего играть на нейтральном поле либо определять хозяина посредством жеребьёвки.

Он также отметил, что если УЕФА остановит все национальные чемпионаты одновременно и перенесёт Евро-2020 на следующий год, то это будет иметь смысл. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Ранее тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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