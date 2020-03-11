СМИ: УЕФА просит власти стран — хозяек Евро-2020 провести турнир, несмотря на коронавирус

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) просит власти стран, принимающих матчи чемпионата Европы 2020 года, обеспечить проведение турнира в установленные сроки, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

Как сообщает агентство Associated Press, в УЕФА, основываясь на рекомендациях ВОЗ, считают, что города могут принимать матчи Евро-2020, если у них есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с коронавирусом, а также если они при этом предоставляют необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков.

Отмечается, что, по данным источника в УЕФА, организация не получала запросов от властей стран-хозяек об изменении сроков или отмене матчей Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля.

Ранее появилась информация, что футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020.