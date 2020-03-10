СМИ: Футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020
- РИА Новости
Как сообщает Tuttosport, такая просьба мотивирована желанием федераций в сложившихся условиях завершить свои внутренние чемпионаты.
Отмечается, что предложение федераций предполагает перенос турнира на 2021 год.
Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля.
Из-за распространения коронавируса многие матчи национальных первенств переносятся на более поздние даты или проводятся без зрителей, а ряд турниров, в частности итальянская Серия А, был приостановлен.
Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает вопрос приостановки текущих розыгрышей еврокубков.