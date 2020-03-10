СМИ: Футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020

Национальные футбольные федерации ряда стран обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести чемпионат Европы 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщает Tuttosport, такая просьба мотивирована желанием федераций в сложившихся условиях завершить свои внутренние чемпионаты.

Отмечается, что предложение федераций предполагает перенос турнира на 2021 год.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля.

Из-за распространения коронавируса многие матчи национальных первенств переносятся на более поздние даты или проводятся без зрителей, а ряд турниров, в частности итальянская Серия А, был приостановлен.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает вопрос приостановки текущих розыгрышей еврокубков.