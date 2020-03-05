Черчесов объяснил, почему сборная России сыграет со Швецией и Молдавией в контрольных матчах

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, по каким критериями Швеция и Молдавия были выбраны в качестве соперников национальной команды в контрольных матчах в рамках подготовки к Евро-2020.
Черчесов объяснил, почему сборная России сыграет со Швецией и Молдавией в контрольных матчах
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«До матча со шведами у нас была другая идея, но потом мы узнали, кто к нам попался — скандинавы, решили, что так будет комфортнее. Молдавия — крепкая команда, здорово сыграли с французами», — сказал Черчесов.

Матч со Швецией состоится 28 марта в Стокгольме, а игра с Молдавией — 31 марта в Кишинёве.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург. На турнире сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России по футболу не хочет опускаться ниже поставленной планки.

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