Черчесов: сборная России по футболу не хочет опускаться ниже поставленной планки

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальная команда хочет провести чемпионат Европы 2020 года не хуже квалификации к нему.

«Чемпионат Европы — практически домашний турнир для нас. Непопадание на него было бы большой неудачей. Планка поднята достаточно высоко, не хотим опускаться ниже. Мы достаточно качественно провели отборочный цикл, постараемся действовать в таком же ключе», — сказал Черчесов на конференции.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург. На турнире сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ранее Черчесов отметил, что у сборной России будет на четыре дня меньше подготовки к Евро-2020, чем к ЧМ.