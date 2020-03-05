Черчесов: сборная России по футболу не хочет опускаться ниже поставленной планки

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальная команда хочет провести чемпионат Европы 2020 года не хуже квалификации к нему.
Черчесов: сборная России по футболу не хочет опускаться ниже поставленной планки
  • РИА Новости

«Чемпионат Европы — практически домашний турнир для нас. Непопадание на него было бы большой неудачей. Планка поднята достаточно высоко, не хотим опускаться ниже. Мы достаточно качественно провели отборочный цикл, постараемся действовать в таком же ключе», — сказал Черчесов на конференции.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург. На турнире сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ранее Черчесов отметил, что у сборной России будет на четыре дня меньше подготовки к Евро-2020, чем к ЧМ.

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